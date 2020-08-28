09:05

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Выступая в четверг поздно вечером в Белом доме в рамках общенационального съезда республиканцев, Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах.