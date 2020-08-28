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НОВОСТИ

Облачную и дождливую пятницу прогнозируют синоптики в Москве

09:12 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная дождливая погода с грозами ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на субботу похолодает до 12 градусов. Порывы западного ветра при грозе могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 739 мм ртутного столба.

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