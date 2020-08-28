Премьер Японии намерен подать в отставку - СМИ
09:26 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу сообщил руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии "Новая Комэйто" - союзника ЛДП по правящей коалиции. Ожидается, что официально о своем решении премьер объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 17:00 по местному времени (11:00 мск).
Японское телевидение сообщает, что причина ухода Абэ в отставку - ухудшение здоровья.
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