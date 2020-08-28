0
0
126
НОВОСТИ

Премьер Японии намерен подать в отставку - СМИ

09:26 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу сообщил руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии "Новая Комэйто" - союзника ЛДП по правящей коалиции. Ожидается, что официально о своем решении премьер объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 17:00 по местному времени (11:00 мск).

Японское телевидение сообщает, что причина ухода Абэ в отставку - ухудшение здоровья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:12 28.08.2020
В Либерально-демократической партии Японии подтвердили, что Абэ уходит в отставку
0
9
09:45 28.08.2020
В Минске четырех журналистов оставили за решеткой до суда - БАЖ
0
68
09:30 28.08.2020
Суд в США разрешил задерживать журналистов во время беспорядков
0
100
09:12 28.08.2020
Облачную и дождливую пятницу прогнозируют синоптики в Москве
0
116
09:05 28.08.2020
Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США
0
141
09:00 28.08.2020
Украина думает над переносом площадки переговоров по Донбассу из Минска
0
140
22:02 27.08.2020
Российские военные корабли вызвали беспокойство у американских рыбаков
0
661
21:22 27.08.2020
Правозащитники насчитали около сотник задержанных в ходе протеста в Минске
0
530
21:10 27.08.2020
Публикацию октябрьского рейтинга Doing Business Всемирный банк приостановил
0
556
20:50 27.08.2020
Минск: Некоторых журналистов отпустили из РОВД
0
561

Возврат к списку