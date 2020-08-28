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В Минске четырех журналистов оставили за решеткой до суда - БАЖ

09:45 28.08.2020 Источник: Интерфакс

Около 50 журналистов были задержаны в четверг вечером на акциях протеста в Минске, большинство были позже отпущены без составления протоколов, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

"Всего было задержано (на площади Свободы и площади Независимости - ИФ) около 50 журналистов. Практически всех после проверки документов отпустили", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

В то же время, по данным БАЖ, на четырех человек были составлены протоколы за участие в несанкционированной акции, это Катерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич. "Эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда", - уточнили в БАЖ.

"Известно минимум об одной депортации. Это шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в нашу страну на 5 лет", - информирует БАЖ.

Журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала "скорая" - у нее поднялось давление.

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