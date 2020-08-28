В Либерально-демократической партии Японии подтвердили, что Абэ уходит в отставку

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) подтвердило в пятницу, что премьер-министр Синдзо Абэ проинформировал ЛДП о своем решении уйти в отставку по состоянию здоровья. Об этом журналистам заявила член руководства партии и бывший министр обороны страны Томоми Инада.

"Для всех нас это стало большой неожиданностью", - заявила она в эфире японского общественного телевидения.

Ухудшение здоровья премьер-министра Японии связано с обострением болезни кишечника, из-за которой он ушел в отставку с поста главы правительства в 2007 году. С таким заявлением он выступил в пятницу на совещании с руководством правящей Либерально- демократической партии (ЛДП).

"Язвенный колит вновь обострился, и мне требуется какое-то время на прохождение лечения", - приводит его слова агентство Киодо. В 2007 году у Абэ также были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год.