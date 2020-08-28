Мнения родителей по поводу ношения детьми масок в школах разделились почти поровну - опрос
10:30 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина опрошенных россиян (47%) против ношения масок детей в школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в пятницу.
"Противников ношения масок в школе - 47%. Их доводы: "Маска затрудняет работу легких"; "Ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске", - говорится в исследовании.
37% родителей считают ношение маски нужным, среди них 11% респондентов согласны на средства индивидуальной защиты в том случае, если школа будет бесплатно их предоставлять, 26% готовы обеспечивать детей масками самостоятельно.
"Без масок в школу вообще нельзя детей пускать, это вопрос безопасности жизни и здоровья! И менять маску каждые 2-3 часа"; "Маска не очень защитит моего ребенка, она для защиты окружающих на случай, если вдруг мой ребенок стал носителем коронавируса", - прокомментировали респонденты.
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