Мнения родителей по поводу ношения детьми масок в школах разделились почти поровну - опрос

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина опрошенных россиян (47%) против ношения масок детей в школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в пятницу.

"Противников ношения масок в школе - 47%. Их доводы: "Маска затрудняет работу легких"; "Ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске", - говорится в исследовании.

37% родителей считают ношение маски нужным, среди них 11% респондентов согласны на средства индивидуальной защиты в том случае, если школа будет бесплатно их предоставлять, 26% готовы обеспечивать детей масками самостоятельно.

"Без масок в школу вообще нельзя детей пускать, это вопрос безопасности жизни и здоровья! И менять маску каждые 2-3 часа"; "Маска не очень защитит моего ребенка, она для защиты окружающих на случай, если вдруг мой ребенок стал носителем коронавируса", - прокомментировали респонденты.