На западе Белоруссии начались масштабные военные учения

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные тактические учения начались в Белоруссии на Гродненском тактическом направлении. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Белоруссии.

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм- канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в рамках учений проводятся контрольные занятия по огневой подготовке, батальонные учения с боевой стрельбой, контрольные занятия по специальной подготовке. Летчики выполняют задачи по охране Государственной границы в воздушном пространстве на самолетах штурмовой авиационной базы, подразделения радиоэлектронной борьбы ведут разведку.