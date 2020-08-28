Единый для всех классов звонок на перемену будет пока отменен - Минпросвещения
11:00 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый звонок в школах будет отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.
"В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности", - сказал она, напомнив, что подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.
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