0
0
96
НОВОСТИ

Единый для всех классов звонок на перемену будет пока отменен - Минпросвещения

11:00 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый звонок в школах будет отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

"В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности", - сказал она, напомнив, что подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 28.08.2020
Прививать детей от короновируса в этом году не будут - Минздрав
0
0
11:30 28.08.2020
Украина не собирается разрывать дипотношения с Белоруссией, но официальные контакты ставятся "на пузу"
0
43
11:29 28.08.2020
Синдзо Абэ официально объявил, что уходит в отставку
0
57
11:20 28.08.2020
Сбербанк наградили за вклад в борьбу с пандемией коронавируса
0
65
11:20 28.08.2020
Доступ родителей в школы будет ограничен - Роспотребнадзор
0
65
10:40 28.08.2020
На западе Белоруссии начались масштабные военные учения
0
150
10:30 28.08.2020
Мнения родителей по поводу ношения детьми масок в школах разделились почти поровну - опрос
0
149
10:12 28.08.2020
В Либерально-демократической партии Японии подтвердили, что Абэ уходит в отставку
0
170
09:45 28.08.2020
В Минске четырех журналистов оставили за решеткой до суда - БАЖ
0
197
09:30 28.08.2020
Суд в США разрешил задерживать журналистов во время беспорядков
0
190

Возврат к списку