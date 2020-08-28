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НОВОСТИ

Доступ родителей в школы будет ограничен - Роспотребнадзор

11:20 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, доступ родителей в школы будет ограничен, сообщила в пятницу начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда [зайдут] только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы", - сказала Яновская на заседании комитета по охране здоровья.

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