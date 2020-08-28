Сбербанк наградили за вклад в борьбу с пандемией коронавируса
11:20 28.08.2020
Сбербанк получил награду за активные действия, которые он предпринял одним из первых для борьбы с пандемией COVID-19. Вручение памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и благодарственных писем президента РФ Владимира Путина состоялось в рамках торжественной церемонии, прошедшей в Москве 27 августа.
"Ежедневная добросовестная работа, порой на грани физических возможностей, самоотверженность и неравнодушие сотрудников банка по противодействию распространения коронавирусной инфекции отмечены на государственном уровне. Мы чрезвычайно благодарны за эту высокую оценку, и главным результатом нашего труда считаем значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19, - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Мы гордимся тем, что в Сбербанке работают настоящие герои. Во время пандемии наши сотрудники думали о том, как помочь клиентам и всем жителям страны пережить это непростое время. Все наши силы были брошены на оказание помощи тем, кто в этом нуждался, разработку новых технологических решений для борьбы с вирусом и преодоление последствий пандемии".
В период пандемии Сбербанк предложил технологическую платформу и удобные инструменты для совершения пожертвований на борьбу с COVID-19 для всех, кто считал для себя правильным и необходимым внести свой вклад в борьбу с пандемией.
В рамках благотворительной программы "Остановим коронавирус вместе" каждая сумма, внесенная как пожертвование клиентом банка - частным лицом или организацией, удваивалась Сбербанком. Все взносы направляются на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, противодействующие распространению эпидемии. Первыми к акции присоединились топ-менеджеры и сотрудники банка.
Инициативу Сбербанка поддержали более 48 000 человек и 127 компаний, перечислив в фонд более 89 млн руб., с учетом удвоения суммы Сбербанком, общая сумма сбора составила более 179 млн рубл.
Кроме того, за время пандемии в рамках поддержки российских регионов, ведомств и организаций, Сбербанк отправил 4 млн защитных масок и респираторов, 50 тыс. пар одноразовых перчаток, 30 000 защитных костюмов, сотни литров санитайзеров на поддержку нуждающихся в средствах защиты граждан страны.
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