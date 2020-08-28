Украина не собирается разрывать дипотношения с Белоруссией, но официальные контакты ставятся "на пузу"

11:30 Источник: Интерфакс

Сейчас нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба также отметил, что все официальные контакты между Киевом и Минском ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".