Украина не собирается разрывать дипотношения с Белоруссией, но официальные контакты ставятся "на пузу"
11:30 28.08.2020 Источник: Интерфакс
Сейчас нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.
Кулеба также отметил, что все официальные контакты между Киевом и Минском ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".
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