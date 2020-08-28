Синдзо Абэ официально объявил, что уходит в отставку
11:29 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио.
"Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - сказал он.
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