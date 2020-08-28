Прививать детей от короновируса в этом году не будут - Минздрав

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции начнется в России только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Общероссийском родительском собрании.

"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]", - сказал Мурашко.