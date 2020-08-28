Собянин: Я уверен, что в течение, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус
11:50 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва максимум в течение полугода победит коронавирус, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.
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