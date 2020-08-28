Россия высылает из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии в РФ, который должен покинуть страну в течение трех дней. Об этом заявили в пятницу в МИД России.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланн был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней. Именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - говорится в сообщении министерства.