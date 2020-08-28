Сильный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве во второй половине дня в пятницу

12:13 Источник: Интерфакс

Сильный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайший час. "В ближайший час и до 21.00 часа 28 августа в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Спасатели порекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины под деревьями и обходить шаткие конструкции.