В ходе протестов в четверг в Белоруссии задержано более ста человек - официальные данные
12:50 28.08.2020 Источник: Интерфакс
Более 100 человек были задержаны в Белоруссии накануне за административные нарушения во время протестных акций, сообщило в пятницу МВД республики.
"До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - говорится в сообщении.
Наиболее активные протестные акции состоялись в Минске. В частности, число участников акции у Красного костела на площади Независимости МВД оценило в 1,4 тыс. человек.
По данным МВД, 27 августа в акциях протеста приняли участие около пяти тысяч человек. В провластных митингах приняли участие более 2400 человек, сообщили в МВД Белоруссии.
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