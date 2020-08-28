В ходе протестов в четверг в Белоруссии задержано более ста человек - официальные данные

12:50 Источник: Интерфакс

Более 100 человек были задержаны в Белоруссии накануне за административные нарушения во время протестных акций, сообщило в пятницу МВД республики.

"До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - говорится в сообщении.

Наиболее активные протестные акции состоялись в Минске. В частности, число участников акции у Красного костела на площади Независимости МВД оценило в 1,4 тыс. человек.

По данным МВД, 27 августа в акциях протеста приняли участие около пяти тысяч человек. В провластных митингах приняли участие более 2400 человек, сообщили в МВД Белоруссии.