Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию России - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События в Белоруссии не могут не оказывать негативного влияния на российскую экономику, учитывая тесные связи двух стран, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это вызывает обеспокоенность властей.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот. Учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, ЕврАзЭС, учитывая наше Союзное государство, конечно, это тема, которая вызывает нашу обеспокоенность", - заявил Песков журналистам.