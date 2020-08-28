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НОВОСТИ

Лукашенко - "ряду стран": Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь

13:30 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом он заявил в пятницу во время рабочей поездки на ООО "Савушкин-Орша", передает БелТА.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал он.

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