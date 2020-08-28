0
0
122
НОВОСТИ

Мосметодцентр разработал рекомендации учителям для проведения Всероссийского урока в День знаний

13:41 28.08.2020

Традиционный Всероссийский урок в День знаний, 1 сентября, в этом году будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под девизом «Помнить, значит знать». В этой связи московский Городской методический центр подготовил материалы в помощь учителям, которые доступны всем и размещены на портале «Вместе к Победе».

Специалисты Мосметодцентра разработали не только методические рекомендации, но и три сценария уроков – для 1-4, 5-9 и 10-11 классов.

«Для тех, кто любит вообще все кастомизровать – а среди наших московских учителей таких немало – есть возможность воспользоваться дополнительными материалами и сделать свой уникальный урок на основании тех, которые предлагаем мы», – отметил на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Мосметодцентра Андрей Зинин.

Он также напомнил об образовательно-просветительском проекте «Героика», который представляет собой интерактивную площадку, где также собрано множество материалов по истории Великой Отечественной войны.

«При всей значимости современных коммуникаций, цифровых технологий, навыков креативной и командной работы, объединяют нас, безусловно, общие для всех идеалы, ценности и смыслы. Именно они лежат в основе как образовательного, так и воспитательного процесса. Это патриотизм, любовь к России, знание ее истории, уважение к нашим героям», – ранее заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, объявляя тему Всероссийского урока.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 28.08.2020
Бигэн: Ситуация в Белоруссии это - не соперничество России и США
0
0
14:21 28.08.2020
Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель
0
75
14:20 28.08.2020
Учредители РУСАДА уволили гендиректора агентства
0
74
14:15 28.08.2020
Меркель: "Северный поток - 2" должен быть завершен
0
84
14:05 28.08.2020
Новый этап «Миллиона призов» стартовал в районах Марьино и Бабушкинский
0
77
13:30 28.08.2020
Лукашенко - "ряду стран": Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь
0
195
13:20 28.08.2020
Меркель об отношениях с РФ: Кривая напряжения, очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы
0
177
13:10 28.08.2020
Резерв силовиков для Белоруссии не скажется на отношениях между россиянами и белорусами - Песков
0
169
13:00 28.08.2020
Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию России - Песков
0
162
12:50 28.08.2020
В ходе протестов в четверг в Белоруссии задержано более ста человек - официальные данные
0
156

Возврат к списку