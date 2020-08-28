Мосметодцентр разработал рекомендации учителям для проведения Всероссийского урока в День знаний
13:41 28.08.2020
Традиционный Всероссийский урок в День знаний, 1 сентября, в этом году будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под девизом «Помнить, значит знать». В этой связи московский Городской методический центр подготовил материалы в помощь учителям, которые доступны всем и размещены на портале «Вместе к Победе».
Специалисты Мосметодцентра разработали не только методические рекомендации, но и три сценария уроков – для 1-4, 5-9 и 10-11 классов.
«Для тех, кто любит вообще все кастомизровать – а среди наших московских учителей таких немало – есть возможность воспользоваться дополнительными материалами и сделать свой уникальный урок на основании тех, которые предлагаем мы», – отметил на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Мосметодцентра Андрей Зинин.
Он также напомнил об образовательно-просветительском проекте «Героика», который представляет собой интерактивную площадку, где также собрано множество материалов по истории Великой Отечественной войны.
«При всей значимости современных коммуникаций, цифровых технологий, навыков креативной и командной работы, объединяют нас, безусловно, общие для всех идеалы, ценности и смыслы. Именно они лежат в основе как образовательного, так и воспитательного процесса. Это патриотизм, любовь к России, знание ее истории, уважение к нашим героям», – ранее заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, объявляя тему Всероссийского урока.
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