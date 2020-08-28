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Учредители РУСАДА уволили гендиректора агентства

14:20 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло решение уволить генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом журналистам заявил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Общее собрание учредителей прошло в пятницу. 5 августа члены наблюдательного совета РУСАДА на своем заседании большинством голосов приняли решение рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

Михаил Буханов будет исполнять обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства после увольнения Юрия Гануса. 

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