Меркель: "Северный поток - 2" должен быть завершен
14:15 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Северный поток - 2" является экономическим проектом, он должен быть завершен. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине.
"Наше мнение - "Северный поток - 2" должен быть завершен", - отметила она. "Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального", - сказала Меркель. По ее мнению, оба аспекта нужно рассматривать отдельно друг от друга.
"Мы против экстерриториальных санкций США", - сказала канцлер, рассуждая о давлении Вашингтона на проект.
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