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Российско-белорусские отношения детально обсудили на оперативном совещании с Путиным - Песков

15:10 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин детально обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы российско-белорусского сотрудничества. О состоявшемся традиционном оперативном совещании сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны, внутренних и иностранных дел Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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