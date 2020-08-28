В случае внешней агрессии Минск и Москва задействуют совместную группировку войск - Лукашенко

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минск и Москва в случае внешней агрессии против Белоруссии задействуют совместную группировку войск, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.

"Но если там дернутся за пределами [Белоруссии], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА, во время рабочей поездки на ООО "Савушкин-Орша".

При этом он указал на то, что по состоянию на данный момент российские войска не прибывали в Белоруссию.

"Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - сказал Лукашенко.