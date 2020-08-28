ЕС еще не утвердил черный список в отношении официальных лиц Белоруссии
16:10 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз намерен как можно раньше ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, но черный список пока не утвержден. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.
"В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс", - сказал он.
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