ЕС еще не утвердил черный список в отношении официальных лиц Белоруссии

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен как можно раньше ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, но черный список пока не утвержден. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

"В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс", - сказал он.