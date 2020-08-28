Акции противников коронавирусных ограничений разрешены административным судом Берлина
16:20 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Административный суд Берлина разрешил проведение демонстрации противников коронавирусных ограничений, которая была заявлена на ближайшую субботу. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте суда.
"Демонстрация, запланированная общественным движением "Querdenken 711" на 29 августа против коронавирусных ограничений, действующих в стране и федеральных землях, может быть проведена по решению административного суда Берлина. При этом организатор обязан соблюдать все необходимые требования при проведении акции", - говорится в пресс-релизе.
26 августа сенатор германской столицы по внутренним делам Андреас Гайзель сообщил о том, что власти Берлина приняли решение отменить демонстрацию противников коронавирусных ограничений, которая была заявлена на 29 августа. Участие в ней должны были принять около 22,5 тыс. человек. Решение о запрете проведения акции протеста, по словам Гайзеля, не направлено против свободы собраний, а делается ради защиты от инфекционной угрозы.
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