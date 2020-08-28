ММКФ откроется российским фильмом «Серебряные коньки»
16:40 28.08.2020
Фестиваль объявил первых участников основной конкурсной программы. Российско-азербайджанский проект «Дочь рыбака», снятый режиссером Исмаилом Сафарали и спродюсированный Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым, рассказывает историю девочки Сары, чей отец без вести пропадает во время рыбалки, но в чью смерть она, в отличие от остальных родственников, не верит. Валерий Тодоровский покажет на ММКФ свою новую работу «Гипноз» с Максимом Сухановым в роли психотерапевта, который должен вылечить подростка от лунатизма, а вместо этого погружает его в иллюзорный мир, да так, что мальчик становится главным подозреваемым в убийстве.
Кроме этого, в конкурсе: новый фильм Ким Ки Дука «Растворяться», снятый им в Казахстане, «Предвыборная кампания» румынского режиссера Мариана Кришана, а также израильская лента «Как сыр в масле» Гура Бентвича. Полный список фильмов основной программы станет известен на пресс-конференции, которая пройдет 21 сентября.
Организаторы смотра также отметили, что примут все обязательные меры безопасности, введение которых обусловлено пандемией: шахматная рассадка в залах, уменьшение количества гостей и посетителей – в основном это касается иностранных участников, многие их которых в этом году не смогут посетить фестиваль из-за невозможности въезда в страну, возможность проведения некоторых пресс-конференций в онлайн-режиме, а также электронная продажа билетов на сеансы.
Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября.
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