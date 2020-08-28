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Зеленский надеется на скорую встречу глав стран "нормандской четверки"

17:00 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и выразил надежду, что встреча глав стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) состоится в ближайшее время.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября. 

"Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем встречи лидеров стран "нормандской четверки" после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - написал Зеленский в "Твиттере".

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ведомстве не располагают информацией о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки", возможность проведения которой в сентябре допустил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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