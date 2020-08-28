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Летом 2021 года может произойти возвращение к нормальной жизни после пандемии - канцлер Австрии

17:10 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции может произойти летом 2021 года. Такую точку зрения высказал в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц в обращении к австрийцам, посвященном ситуации по борьбе с пандемией.         

"На сегодняшней день, вполне вероятно, можно исходить из того, что следующее лето (2021 года - прим. ТАСС) может быть снова нормальным. И я добавлю, [оно] должно быть таким", - сказал Курц в Вене, прогнозируя возвращение к нормальной жизни в условиях пандемии.

Курц пояснил, что его предположение основано на изучении мнений международных экспертов, исследований в сфере здравоохранения, а также международных усилиях по разработке вакцины. Кризис коронавируса продлится меньше, чем считалось изначально, добавил канцлер Австрии.

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