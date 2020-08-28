На форуме "Армия-2020" Шойгу рассказал о мечтах и целях юнармейцев
17:20 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в интервью юнармейцам, какими он видит мечты и цели участников движения.
Во время осмотра Международного военно-технического форума "Армия-2020" глава Минобороны РФ зашел на стенд движения "Юнармейская карусель", который состоит из семи тематических секций, соответствующих направлениям деятельности движения.
На секции "Юный корреспондент" юнармейцы проходят школу журналистики. Участники движения изучают принципы работы профессионального оборудования телеведущих и работают в кадре. Будущие журналисты спросили министра обороны, о чем, по его мнению, должны мечтать юнармейцы, к чему стремиться.
"Сложный вопрос. У каждого юнармейца свои мечты. Но мне бы хотелось, чтобы у каждого юнармейца была одна даже не мечта, а цель - стать настоящим профессионалом, способным по своему образованию, своему настрою, душевной тяге, если так можно сказать, защищать Родину, любить свою Родину", - ответил Шойгу.
По словам министра, любить - значит, делать все для того, чтобы жить стало лучше, чтобы в стране было как можно больше замечательных мест, в которых хочется не только побывать, но и жить. "Задач много, конечно, они все будут когда-то реализованы. Я надеюсь, что с помощью юнармейцев мы это сделаем быстрей", - заключил глава военного ведомства.
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