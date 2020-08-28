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В рамках борьбы с пандемией президентские гранты получат порядка 900 проектов - Кириенко

18:00 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 900 проектов некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и последствиями пандемии, стали победителями внепланового специального конкурса Фонда президентских грантов. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса.

"В этом году президент [РФ Владимир Путин] добавил 3 млрд на специальные проекты, посвященные борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Кириенко, занимающий также пост председателя координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, заседание комитета прошло в пятницу. В июне, уточнил он, был распределен 1 млрд рублей на 500 проектов. "И сегодня [распределено] еще 2 млрд на 900 проектов некоммерческих организаций, посвященных специально борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал первый замглавы Администрации президента РФ по итогам конкурса.

Кириенко заметил, что проекты будут реализовываться в 78 регионах. При этом к 2 млрд рублей от государства будут добавлены 1,25 млрд от спонсоров-благотворителей, таким образом, всего победившие НКО получат 3,25 млрд.


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