В Кемеровской области возбудили уголовно дело по факту исчезновения двух подростков
17:10 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовно дело по факту исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки, розыск которых в регионе ведется с понедельника. С тех пор о их местонахождении ничего неизвестно, сообщается в пятницу на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Ранее ТАСС сообщал, что утром 24 августа подростки поехали на вокзал города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, чтобы проводить своего знакомого. При себе у них были дорожная сумка, рюкзак и мобильные телефоны. На связь с родственниками с тех пор они не выходили.
"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователями установлен и отработан круг общения подростков, проверены близкие родственники, допрошены продавцы торговых точек, у которых стояли пропавшие перед исчезновением. Проведен осмотр по месту последнего пребывания подростков, в ходе которого изъяты предметы одежды пропавших для последующего выделения ДНК-профиля. Просмотрены записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в районе автовокзала", - говорится в сообщении.
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