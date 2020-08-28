В Кемеровской области возбудили уголовно дело по факту исчезновения двух подростков

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовно дело по факту исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки, розыск которых в регионе ведется с понедельника. С тех пор о их местонахождении ничего неизвестно, сообщается в пятницу на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что утром 24 августа подростки поехали на вокзал города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, чтобы проводить своего знакомого. При себе у них были дорожная сумка, рюкзак и мобильные телефоны. На связь с родственниками с тех пор они не выходили.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователями установлен и отработан круг общения подростков, проверены близкие родственники, допрошены продавцы торговых точек, у которых стояли пропавшие перед исчезновением. Проведен осмотр по месту последнего пребывания подростков, в ходе которого изъяты предметы одежды пропавших для последующего выделения ДНК-профиля. Просмотрены записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в районе автовокзала", - говорится в сообщении.