0
0
111
НОВОСТИ

В Кемеровской области возбудили уголовно дело по факту исчезновения двух подростков

17:10 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовно дело по факту исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки, розыск которых в регионе ведется с понедельника. С тех пор о их местонахождении ничего неизвестно, сообщается в пятницу на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что утром 24 августа подростки поехали на вокзал города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, чтобы проводить своего знакомого. При себе у них были дорожная сумка, рюкзак и мобильные телефоны. На связь с родственниками с тех пор они не выходили.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователями установлен и отработан круг общения подростков, проверены близкие родственники, допрошены продавцы торговых точек, у которых стояли пропавшие перед исчезновением. Проведен осмотр по месту последнего пребывания подростков, в ходе которого изъяты предметы одежды пропавших для последующего выделения ДНК-профиля. Просмотрены записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в районе автовокзала", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 28.08.2020
Британец признал себя виновным в непредумышленном убийстве 39 мигрантов
0
33
19:00 28.08.2020
Лукашенко может попасть в санкционный список ЕС, если ситуация в Белоруссии ухудшится - ﻿Глава МИД Чехии
0
56
18:40 28.08.2020
Новикомбанк предоставит финансирование АО «Авиастар-СП»
0
86
18:00 28.08.2020
В рамках борьбы с пандемией президентские гранты получат порядка 900 проектов - Кириенко
0
124
17:20 28.08.2020
На форуме "Армия-2020" Шойгу рассказал ﻿о мечтах и целях юнармейцев
0
179
17:10 28.08.2020
Летом 2021 года может произойти возвращение к нормальной жизни после пандемии - канцлер Австрии
0
178
17:00 28.08.2020
Зеленский надеется на скорую встречу глав стран "нормандской четверки"
0
181
16:40 28.08.2020
ММКФ откроется российским фильмом «Серебряные коньки»
0
206
16:20 28.08.2020
Акции противников коронавирусных ограничений разрешены административным судом Берлина
0
230
16:10 28.08.2020
ЕС еще не утвердил черный список в отношении официальных лиц Белоруссии
0
238

Возврат к списку