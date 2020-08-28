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НОВОСТИ

Новикомбанк предоставит финансирование АО «Авиастар-СП»

18:40 28.08.2020

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В рамках международного военно-технического форума «Армия 2020» Новикомбанк, опорный Банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение об организации финансирования проекта АО «Авиастар-СП» по производству транспортных воздушных судов. Сумма финансирования составит 8 млрд руб.

Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и первый заместитель генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

«Подписанное соглашение позволит сохранить темп и ритмичность производства воздушных судов и выполнить обязательства перед заказчиком в срок», – сказал Сергей Ярковой.

АО «Авиастар-СП» — одно из крупнейших предприятий России по выпуску авиационной техники (в составе Дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех). Завод специализируется на производстве транспортных самолетов марки Ил, участвует в кооперации и производит агрегаты в интересах транспортных и гражданских программ. «Авиастар-СП» также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники. Новикомбанк сотрудничает с АО «Авиастар-СП» с 2012 года.

«Авиастроение – одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы поддерживаем проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении. Эффективное сотрудничество Новикомбанка с «Авиастар-СП» помогает воплощать крайне важные для отрасли проекты», - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.

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