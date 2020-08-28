Лукашенко может попасть в санкционный список ЕС, если ситуация в Белоруссии ухудшится - ﻿Глава МИД Чехии

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, комментируя журналистам в пятницу итоги неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза, сообщил, что Александр Лукашенко не попал в санкционный список ЕС, но если ситуация в Белоруссии ухудшится, то он может быть в него внесен.

"В санкционный список ЕС будут внесены высокопоставленные представители белорусского [политического] режима, но Лукашенко там пока нет, - отметил он. - Не исключено, что в последующие дни список будет дополнен, исходя из развития ситуации в Белоруссии. Не исключено, что он там окажется".

Белорусские власти, по мнению Петржичека, должны подключить ОБСЕ к процессу урегулированию ситуации в этой стране. Такого же мнения, по его словам, придерживаются и другие участники неформальной встречи глав МИД стран ЕС. "Белоруссия является членом ОБСЕ и обязана выполнять свои обязательства [перед этой организацией]", - сказал министр.