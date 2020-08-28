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Британец признал себя виновным в непредумышленном убийстве 39 мигрантов

19:10 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник транспортной компании, в прицепе грузовика которой в октябре прошлого года в английском графстве Эссекс были найдены тела 39 вьетнамских мигрантов, признал себя виновным в совершении непредумышленного убийства. Как сообщает агентство Пи-эй об этом Ронан Хьюз заявил во время судебных слушаний в пятницу.

Рассмотрение дела велось центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли. 40-летний Хьюз из города Арма в Северной Ирландии также признал себя виновным в участии в тайном сговоре с целью осуществления нелегальной миграции, имевшей место с мая 2018 по октябрь 2019 года.

Ранее 8 апреля 25-летний водитель грузовика Морис Робинсон, доставивший прицеп с людьми на территорию технопарка в Эссексе, признал вину в пособничестве нелегальной миграции, приобретении заведомо краденого имущества и непредумышленном убийстве 39 человек.

В пятницу в суде предстал также британец Эймонн Харрисон, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Он не признал себя невиновным по предъявленным пунктам обвинения.

По этому делу проходят еще пять обвиняемых. Дальнейшие слушая запланированы на сентябрь и должны занять пять недель.

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