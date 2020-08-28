На минской площади Независимости несколько десятков женщин выстроились в "цепь солидарности"

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков женщин выстроились в "цепь солидарности" в пятницу вечером на минской площади Независимости, где в течение последних 20 дней неизменно собираются несогласные с итогами недавних президентских выборов.

Пока здесь порядка 40-50 человек. Кто-то держит цветы в руках. Одна из женщин расположилась на ступенях лестницы, ведущей к находящемуся на площади Красному костелу, и вяжет бело-красно-белый флаг.

В целом обстановка остается спокойной. На площадь прибыли сотрудники милиции, но они не мешают проведению этой немногочисленной акции.