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На площади Независимости в Минске ОМОН начал производить задержания мужчин, женщин не трогают

20:40 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский ОМОН начал в пятницу вечером задержания на площади Независимости в Минске, где традиционно проходят акции несогласных с результатами недавних президентских выборов. Как передает корр. ТАСС, задерживают пока только мужчин, а женщин, которые чуть ранее выстроились здесь в так называемую цепь солидарности, не трогают. Однако силовики окружили их со всех сторон. Участницы акции начали петь песни. 

Силу при этом к задержанным ОМОН не применяет. Их просто отводят в автозаки. Находившуюся здесь прессу ОМОН оттеснил к краю площади. Но никого из журналистов, в отличие от предыдущего дня, пока также не задерживают.

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