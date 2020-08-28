На съезде партии республиканцев в Северной Каролине четыре участника заразились коронавирусом
20:30 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере четыре участника национального съезда Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) заразились новым коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу в "Твиттере" власти округа Мекленберг, в котором расположен Шарлотт.
По их словам, заражение инфекцией было обнаружено у двух посетителей мероприятий, проводившихся в рамках съезда, а также у двух сотрудников технического персонала. "Все они были немедленно изолированы", - подчеркивается в заявлении властей.
Национальный съезд Республиканской партии прошел 24-27 августа. Первая его часть состоялась в городе Шарлотт, затем мероприятия съезда переместились в основном в Вашингтон.
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