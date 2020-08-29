К ежегодной акции "Ночь кино" присоединятся более 60 регионов России
09:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 400 мероприятий планируется провести в рамках "Ночи кино", которая станет первой в этом году всероссийской акцией в офлайн-формате. Зрителей разных регионов России ожидают показы наиболее кассовых фильмов года, творческие встречи, лекции о кинематографе и другие события, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в пятый раз, пандемия не помешает любителям кино лично посетить кинопоказы и другие мероприятия, которые готовят по стране на разных площадках. В программу "Ночи кино" вошли три картины - комедия "Холоп" Клима Шипенко, спортивная мелодрама "Лед 2" Жоры Крыжовникова и мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4". Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.
"Мы проводим Всероссийскую акцию "Ночь кино". В 20:00 по местному времени на площадках всех участвующих регионов планируется показ трех самых кассовых российских фильмов 2020 года, которые были созданы при поддержке Фонда кино. <…> Мы также планируем транслировать некоторые мероприятия на портале Культура.рф. Там будет афиша всех лучший мероприятий по регионам, интервью с режиссерами и актерами и другая информация", - рассказал ранее на пресс- конференции в ТАСС замминистра культуры Максим Ксензов.
По его словам, проведение "Ночи кино" в традиционном формате станет очередным этапом, который должен помочь вернуть зрителей в кинотеатры. Согласно информации Минкультуры, в рамках акции запланировано свыше 400 мероприятий.
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