Через международный механизм COVAX Мексика рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мексики рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса через международный механизм COVAX ("Ковакс"). Об этом заявил в пятницу глава МИД республики Марсело Эбрард, выступая на пленарном заседании парламентской группы "Движения национального возрождения" (МОРЕНА) в онлайн-формате, сообщила на своем сайте газета "Миленио". Целью COVAX служит обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда они появятся.

"Мы видим, что в портфеле COVAX уже приблизительно 18 вакцин, которые проходят испытания, - сказал министр. - По мере подтверждения эффективности вакцин COVAX будет предоставлять к ним доступ, чтобы покрыть потребности каждой страны на 10 или 20%". Глава внешнеполитического ведомства добавил, что мексиканское правительство продолжает переговоры с целью получения препаратов, которые разрабатываются в Великобритании, Германии, Италии, Китае, России, Франции и США.

Эбрард 20 августа заявил, что Мексика получит от России порядка 2 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 17 августа сказал, что готов лично испытать российский препарат при условии его эффективности.