0
0
119
НОВОСТИ

Через международный механизм COVAX Мексика рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса

09:15 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мексики рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса через международный механизм COVAX ("Ковакс"). Об этом заявил в пятницу глава МИД республики Марсело Эбрард, выступая на пленарном заседании парламентской группы "Движения национального возрождения" (МОРЕНА) в онлайн-формате, сообщила на своем сайте газета "Миленио". Целью COVAX служит обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда они появятся.

"Мы видим, что в портфеле COVAX уже приблизительно 18 вакцин, которые проходят испытания, - сказал министр. - По мере подтверждения эффективности вакцин COVAX будет предоставлять к ним доступ, чтобы покрыть потребности каждой страны на 10 или 20%". Глава внешнеполитического ведомства добавил, что мексиканское правительство продолжает переговоры с целью получения препаратов, которые разрабатываются в Великобритании, Германии, Италии, Китае, России, Франции и США.

Эбрард 20 августа заявил, что Мексика получит от России порядка 2 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 17 августа сказал, что готов лично испытать российский препарат при условии его эффективности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 29.08.2020
Срок ареста белорусского оппозиционера Статкевича продлили на два месяца - супруга
0
70
10:00 29.08.2020
МИД КНР считает Европу партнером Китая, а не конкурентом
0
78
09:20 29.08.2020
Из-за поездок Трампа в Секретной службе США выросло число заражений коронавирусом - СМИ
0
147
09:10 29.08.2020
К ﻿ежегодной акции "Ночь кино" присоединятся более 60 регионов России
0
140
09:05 29.08.2020
На марш против расизм в Вашингтоне собрались тысячи протестующих
0
146
20:40 28.08.2020
На площади Независимости в Минске ОМОН начал производить задержания мужчин, женщин не трогают
0
636
20:30 28.08.2020
На съезде партии республиканцев в Северной Каролине четыре участника заразились коронавирусом
0
584
20:20 28.08.2020
США: После прибытия Нацгвардии ﻿в Висконсин беспорядки прекратились
0
734
20:10 28.08.2020
На минской площади Независимости несколько десятков женщин выстроились в "цепь солидарности"
0
623
20:00 28.08.2020
Для борьбы с коронавирусом Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд
0
552

Возврат к списку