Из-за поездок Трампа в Секретной службе США выросло число заражений коронавирусом - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поездки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса по стране в условиях коронавируса, в том числе на различные предвыборные мероприятия, привели к росту случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников Секретной службы, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. С таким утверждением выступила в пятницу газета "Вашингтон пост".

Издание со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что за последние два месяца десятки сотрудников ведомства, сопровождавших в поездках Пенса, либо заболели, либо были отправлены на карантин, поскольку вступали в контакт с заболевшими. Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт. Издание отмечает еще ряд подобных эпизодов, а также ссылается на внутреннюю корреспонденцию ведомства, в которой также говорилось, что количество выявленных случаев заражения среди сотрудников растет.

Хотя само ведомство объясняет такие цифры увеличением количества проводимых тестов, опрошенные "Вашингтон пост" эксперты связывают это с тем, что Трамп продолжает проводить массовые мероприятия со своим участием, несмотря на рекомендации врачей ограничить скопление людей в условиях пандемии.

В самой Секретной службе назвать конкретное число заболевших отказались. Официальные представители ведомства заявили в ответ на запрос издания, что все необходимые санитарные нормы соблюдаются. В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что президент "очень серьезно относится к обеспечению здоровья и безопасности всех, кто находится в поездках с ним", и занимается организацией мероприятий с его участием