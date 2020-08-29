МИД КНР считает Европу партнером Китая, а не конкурентом
10:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами, достигнутый двумя сторонами консенсус всегда превышал разногласия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Париже.
"Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Взаимные договоренности всегда значительно превышали разногласия", - приводит его слова в субботу сайт МИД КНР.
"В нынешней ситуации нарастания протекционизма и односторонности в мире Китай и Европа должны вместе продвигать концепцию многосторонности, защищать ключевые нормы международных отношений, строить открытую глобальную экономическую систему", - продолжил Ван И.
Как указал глава китайского внешнеполитического ведомства, "КНР с радостью отмечает, что Франция и Европа содействуют повышению стабильности в современном мире". "Китай, Франция и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Европой, вместе стоять на правильной стороне истории", - резюмировал он.
НОВОСТИ
- 10:10 29.08.2020
- Срок ареста белорусского оппозиционера Статкевича продлили на два месяца - супруга
- 09:20 29.08.2020
- Из-за поездок Трампа в Секретной службе США выросло число заражений коронавирусом - СМИ
- 09:15 29.08.2020
- Через международный механизм COVAX Мексика рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса
- 09:10 29.08.2020
- К ежегодной акции "Ночь кино" присоединятся более 60 регионов России
- 09:05 29.08.2020
- На марш против расизм в Вашингтоне собрались тысячи протестующих
- 20:40 28.08.2020
- На площади Независимости в Минске ОМОН начал производить задержания мужчин, женщин не трогают
- 20:30 28.08.2020
- На съезде партии республиканцев в Северной Каролине четыре участника заразились коронавирусом
- 20:20 28.08.2020
- США: После прибытия Нацгвардии в Висконсин беспорядки прекратились
- 20:10 28.08.2020
- На минской площади Независимости несколько десятков женщин выстроились в "цепь солидарности"
- 20:00 28.08.2020
- Для борьбы с коронавирусом Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать