МИД КНР считает Европу партнером Китая, а не конкурентом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами, достигнутый двумя сторонами консенсус всегда превышал разногласия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Взаимные договоренности всегда значительно превышали разногласия", - приводит его слова в субботу сайт МИД КНР.

"В нынешней ситуации нарастания протекционизма и односторонности в мире Китай и Европа должны вместе продвигать концепцию многосторонности, защищать ключевые нормы международных отношений, строить открытую глобальную экономическую систему", - продолжил Ван И.

Как указал глава китайского внешнеполитического ведомства, "КНР с радостью отмечает, что Франция и Европа содействуют повышению стабильности в современном мире". "Китай, Франция и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Европой, вместе стоять на правильной стороне истории", - резюмировал он.