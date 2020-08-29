Срок ареста белорусского оппозиционера Статкевича продлили на два месяца - супруга
10:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жена белорусского оппозиционера Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что ее мужу продлили срок ареста еще на два месяца. Политику ранее предъявили обвинение в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
"Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца", - написала она на странице в "Фейсбуке". Подробностей о том, какая инстанция и когда вынесла данное решение, Адамович не сообщила.
Подтверждения или опровержения информации о продлении ареста Статкевичу со стороны органов власти пока не последовало.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии 19 мая отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения Статкевича кандидатом в президенты в связи с наличием у него непогашенной судимости. Статкевич 26 мая 2011 года был приговорен к шести годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках во время президентских выборов в 2010 году, однако 22 августа 2015 года его освободили на основании указа президента о помиловании.
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