В России кэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до 1
11:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1. В Москве он находится на этом уровне второй день, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
Коэффициент сейчас находится ниже единицы в пяти из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Это Красноярский край и Подмосковье (0,98), Свердловская область (0,97), Ханты-Мансийский автономный округ (0,84) и Иркутская область (0,79).
В Ростовской области показатель составил ровно 1, в Санкт-Петербурге - 1,02, в Воронежской области - 1,05, в Нижегородской - 1,14, что для региона стало максимумом с начала июня.
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