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В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 30 сентября

11:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Азербайджана продлили до 30 сентября особый карантинный режим на территории страны. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб при кабинете министров республики.

"С целью закрепления достигнутых успехов [в борьбе с коронавирусом], эффективной охраны жизни и здоровья людей, а также учитывая то, что ситуация с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в мире все еще остается неудовлетворительной, принято решение о продлении до 00:00 30 сентября действующего на территории Азербайджанской Республики особого карантинного режима", - говорится в сообщении.

Ранее действие особого карантинного режима было установлено до 31 августа.

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