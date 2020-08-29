Позиция Запада в отношении выборов в Белоруссии была заранее подготовлена - Путин
12:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию дает основание подозревать, что позиция Запада в отношении этого процесса была заранее подготовлена. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью, показанном в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал он.
По мнению российского лидера, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако "ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере". "Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная богом созданная сфера", - добавил он. "У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", - заявил российский лидер.
На этом фоне Путин четко обозначил позицию российской стороны. "Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - заключил глава российского государства.
НОВОСТИ
- 11:10 29.08.2020
- В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 30 сентября
- 11:00 29.08.2020
- В России кэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до 1
- 10:10 29.08.2020
- Срок ареста белорусского оппозиционера Статкевича продлили на два месяца - супруга
- 10:00 29.08.2020
- МИД КНР считает Европу партнером Китая, а не конкурентом
- 09:20 29.08.2020
- Из-за поездок Трампа в Секретной службе США выросло число заражений коронавирусом - СМИ
- 09:15 29.08.2020
- Через международный механизм COVAX Мексика рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса
- 09:10 29.08.2020
- К ежегодной акции "Ночь кино" присоединятся более 60 регионов России
- 09:05 29.08.2020
- На марш против расизм в Вашингтоне собрались тысячи протестующих
- 20:40 28.08.2020
- На площади Независимости в Минске ОМОН начал производить задержания мужчин, женщин не трогают
- 20:30 28.08.2020
- На съезде партии республиканцев в Северной Каролине четыре участника заразились коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать