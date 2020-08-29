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На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ выбрало более 300 перспективных инновационных разработок

12:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Минобороны России выбрали более 300 перспективных инновационных разработок и проектов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

"Заинтересованными органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов", - сказал Гончаров.

Про словам генерала, более 11 тыс. представителей профессионального сообщества приняли участие в 186 мероприятиях научно-деловой программы форума, в том числе в 124 круглых столах.

Гончаров подчеркнул, что в субботу специалисты, работающие на форуме, продолжат изучать представленные образцы вооружения, военной и специальной техники на полигонах.

"Показ вооружения и техники в динамике традиционно будет отличаться межвидовой направленностью, где будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ", - подчеркнул генерал.

Также он рассказал, что в субботу гостей форума ждет летная программа "Русских витязей", "Стрижей", "Беркутов" и выступление пилотажной группы "Первый полет".

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