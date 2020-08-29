За участие в не согласованных акциях протеста в Белоруссии 28 августа задержаны более 30 человек
13:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека", - написала она в Telegram-канале.
По словам Чемодановой, в МВД приняли необходимые меры для "поддержания порядка и обеспечения безопасности". "Зафиксировано 42 очага политической активности граждан", - уточнила она. Пресс-секретарь ведомства добавила, что "мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия (в поддержку Лукашенко - прим. ТАСС) состоялись во всех регионах страны".
Протестные акции, по данным МВД, оказались немноголюдными. "Самые активные из них прошли традиционно в Минске", - отметила Чемоданова. В частности, участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. По ее информации, возле Национального академического театра им. Купалы находилось около 200 человек, на площади Независимости собралось не более 90 граждан.
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