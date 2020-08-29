В Санкт-Петербурге приняли присягу около 500 будущих военных врачей

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 500 курсантов первого курса Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова приняли военную присягу на плацу исторического парка учебного заведения. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"Вступая в ряды защитников Отечества и в ряды военнослужащих медицинской академии, вы торжественно присягаете на верность своей родине", - сказал на торжественной церемонии заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он подчеркнул, что курсанты будут получать знания, умения и навыки врачебной деятельности в уникальном научном медицинском центре.

Замминистра отметил, что материальная база академии оснащена самым современным учебным оборудованием и позволяет оказывать все виды медицинской помощи. "Желаю вам настойчивости в овладении благородной профессии военного врача", - сказал замглавы военного ведомства.

В завершении торжественной церемонии помощник начальника академии по работе с верующими отец Федор Кузнецов благословил первокурсников на отличную учебу и выполнение воинского долга.