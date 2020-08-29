Казахстанская вакцина от коронавируса опущена к клиническим испытаниям
14:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую вакцину от коронавируса в перечень допущенных к клиническим испытаниям. Об этом сообщило в субботу агентство Казинформ.
По его данным, в список официально допущенных к клиническим испытаниям также вошли 33 вакцины, которые разрабатывают компании или исследовательские институты из нескольких стран, включая Россию, Великобританию, Китай и США.
Ранее ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Инактивированную вакцину QazCovid-in разработали сотрудники Научно- исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших в республике.
НОВОСТИ
- 15:10 29.08.2020
- В Ливии увеличился рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов - Миссия ООН
- 15:00 29.08.2020
- Берлин: На акцию противников эпидемиологических мер собрались более 18 тыс. человек
- 14:20 29.08.2020
- Бизнесмен и соучредитель ряда интернет-изданий арестован в Белоруссии
- 14:10 29.08.2020
- Въезд в РФ для получения образования могут разрешить иностранным студентам
- 13:10 29.08.2020
- В Санкт-Петербурге приняли присягу около 500 будущих военных врачей
- 13:00 29.08.2020
- За участие в не согласованных акциях протеста в Белоруссии 28 августа задержаны более 30 человек
- 12:10 29.08.2020
- На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ выбрало более 300 перспективных инновационных разработок
- 12:00 29.08.2020
- Позиция Запада в отношении выборов в Белоруссии была заранее подготовлена - Путин
- 11:10 29.08.2020
- В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 30 сентября
- 11:00 29.08.2020
- В России кэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до 1
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать