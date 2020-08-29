Казахстанская вакцина от коронавируса опущена к клиническим испытаниям

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую вакцину от коронавируса в перечень допущенных к клиническим испытаниям. Об этом сообщило в субботу агентство Казинформ.

По его данным, в список официально допущенных к клиническим испытаниям также вошли 33 вакцины, которые разрабатывают компании или исследовательские институты из нескольких стран, включая Россию, Великобританию, Китай и США.

Ранее ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Инактивированную вакцину QazCovid-in разработали сотрудники Научно- исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших в республике.